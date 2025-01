Bolsas da Europa operam em alta comedida, com ajuda do setor bancário

Por Sergio Caldas* São Paulo, 23/01/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta comedida na manhã desta quinta-feira, com o bom desempenho do setor bancário compensando uma queda em ações de tecnologia.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ligeira baixa de 0,11%, a 527,45 pontos, depois de chegar a tocar máxima intraday nos negócios de ontem.

Também no horário acima, o subíndice europeu de tecnologia caía quase 1,5%, à medida que a ASML - fabricante holandesa de equipamentos para produção de semicondutores - recuava 3,8% em Amsterdã, após a companhia de chips sul-coreana SK Hynix dizer que prevê aumento limitado em seus investimentos este ano. Por outro lado, o subíndice do setor bancário da Europa subia 0,7%, após o Swedbank surpreender positivamente com seu dividendo anual. Em Estocolmo, a ação do banco sueco saltava mais de 5%. Da temporada de balanços, a Puma decepcionou com seus últimos resultados, e a ação da fabricante alemã de artigos esportivos tombava 18,6% em Frankfurt.

Investidores europeus também aguardam discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que hoje fará participação virtual no Fórum Econômico Mundial de Davos. Antes disso, será divulgado o índice de confiança do consumidor da zona do euro. Às 7h (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,23% e a de Paris avançava 0,16%, enquanto a de Londres caía 0,13%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,40%, 0,50% e 0,37%, respectivamente. Contato: [email protected]