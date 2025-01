Bolsas da Europa fecham em alta, de olho no BCE, com Frankfurt e Londres renovando recordes

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 23, com os principais índices de Frankfurt e Londres renovando recordes históricos. Investidores seguem observando as perspectivas para o mandato do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, mas também se voltam para a postura dos bancos centrais da região. Na próxima semana, há grande expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) corte juros em sua primeira reunião do ano. Nesta quinta, as altas foram contidas por uma queda no setor de tecnologia.

Por outro lado, o setor bancário teve um desempenho forte, reforçado pela publicação de balanços.