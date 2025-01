Apoio do BNDES ao setor automotivo atinge R$ 5,4 bi em 2 anos; R$ 3,1 bi foram para montadoras

"Ao mesmo tempo que o investimento no setor automotivo fomenta uma cadeia produtiva de alto valor agregado, também estamos incentivando a produção de carros híbridos e elétricos, contribuindo de forma decisiva para a transição energética e a descarbonização", disse em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao setor automotivo somou R$ 5,4 bilhões nos dois últimos anos, superando todo o volume dos quatro anos do governo anterior, quando o apoio ao setor totalizou R$ 4,9 bilhões. A cifra se dividiu em R$ 2,2 bilhões para autopeças e R$ 3,1 bilhões para montadoras, informou nesta quinta-feira, 23, a instituição.

Em 2024, o apoio do BNDES para o setor foi de R$ 3,6 bilhões, o maior desde 2016 e um aumento de 141% em relação ao último ano do governo anterior, quando o apoio foi de R$ 1,5 bilhão, destacou o organismo de fomento.

Mercadante frisou que o avanço do apoio do BNDES ao setor automotivo está relacionado a uma série de políticas públicas integradas de estímulo ao setor, como a Nova Indústria Brasil e o Mover (Programa de Mobilidade Verde e Inovação), voltado para a promoção da sustentabilidade e transição para uma matriz de transporte mais limpa e eficiente no país.

Nos últimos dois anos, o setor anunciou investimento de R$ 130 bilhões, estimulados pelo Mover. E, em 2024, houve um salto de 15% nas vendas de veículos novos, aumento de 11% na produção de veículos e criação de 100 mil postos de trabalho, afirmou, na nota, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Serviços, Geraldo Alckmin.