Administrador não tem dever de controlar enquadramento em FIPs, diz CVM

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou ofício circular para esclarecer sobre normas - como as obrigações e direitos do administrador fiduciário - relacionadas especificamente aos Fundos de Investimento em Participações (FIP) no âmbito Resolução 175, marco regulatório dos fundos de investimento. Também traz aspectos relacionados a regras gerais da RCVM 175, como a possibilidade de integralização em ativos e limites de atuação do administrador fiduciário.

A respeito da atuação do administrador de FIP, o ofício esclarece que "não constitui dever ou responsabilidade do administrador fiduciário controlar a adequação e/ou o enquadramento das operações realizadas pelos gestores de recursos em nome dos respectivos FIPs à norma vigente, política de investimento ou regulamento".

A superintendência aponta ainda que pode haver situações em que, contratualmente, as partes atribuam ao administrador a obrigatoriedade ou faculdade de verificar atividades inerentes à gestão da carteira. Entre essas, está a possibilidade de recusar operações realizadas pelos gestores em nome do FIP que, em sua visão, estejam em desacordo com a norma dos FIPs ou com a política de investimento do produto. Isto, frisou o ofício, deve decorrer exclusivamente da vontade das partes e não por força de exigência regulatória, uma vez que a regulamentação atribui exclusivamente ao gestor a responsabilidade pela gestão do portfólio do FIP.

Acerca do anexo (capítulo) dos FIPs, a reguladora esclareceu que não há restrições sobre o tipo de ativo a ser alocado na carteira dentro porcentual da alocação remanescente, desde que observados os limites de composição da carteira para a parcela mínima do patrimônio que deverá ser aplicada em Ativos Alvo.

Além disso, o documento aponta que a regulamentação permitiu que os FIPs invistam em contratos de mútuo simples, "ainda que não confiram o direito de adquirir participação societária na investida, desde que observado o limite do capital subscrito e as demais regras de governança das sociedades investidas previstas no Anexo IV".