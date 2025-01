Taxas de juros na Europa estão a caminho do nível neutro, diz Villeroy de Galhau em Davos

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau reafirmou nesta quarta-feira, 22, que as taxas de juros europeias estão a caminho do nível neutro e devem atingir cerca de 2% até o verão do Hemisfério Norte. "Estamos vigilantes, mas confiantes na trajetória de desinflação na Europa", disse, durante painel no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

No entanto, a autoridade monetária reconheceu que diversos riscos ainda rondam a economia europeia, como possíveis choques de oferta, tarifas comerciais dos EUA e incertezas sobre a política local. "Os choques de oferta devem ser mais frequentes nos próximos anos e devemos estar preparados para eles", disse Villeroy, acrescentando que o nível de pressão inflacionária dependerá da resiliência da produtividade local.