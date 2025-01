No TCU, Anastasia comunica retirada de pauta de processo sobre Via Bahia

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Antônio Anastasia comunicou nesta quarta-feira, 22, a retirada de pauta de um processo que avalia a solicitação de solução consensual referente a "controvérsias enfrentadas" em contrato de concessão das rodovias BR-116/324/BA e BA-526/52, sob a gestão da Via Bahia Concessionária de Rodovias. A Corte de Contas está realizando neste momento a primeira sessão do ano.

Pela nova previsão, o tema voltará à discussão em plenário no próximo dia 5 de fevereiro.