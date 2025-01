Nestlé encerra operação das lojas KitKat Chocolatory no Brasil

A Nestlé encerrou no final do ano de 2024 as operações das quatro unidades da KitKat Chocolatory, sendo três em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Em nota, a empresa informou se tratar de uma decisão estratégica relacionada à aquisição do Grupo CRM, das marcas Kopenhagen e Brasil Cacau. Anunciada em setembro de 2023, a compra foi concluída no final do ano passado, após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Os produtos diferenciados da KitKat que eram vendidos nas lojas conceito passarão a ser oferecidos em 50 unidade da rede da Brasil Cacau.