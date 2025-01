Milei evita descartar saída argentina do Mercosul, mas diz querer acordos dentro do bloco

O presidente da Argentina, Javier Milei, evitou descartar nesta quarta-feira, 22, uma eventual saída do Mercosul se necessário para avançar em acordo de livre-comércio com os Estados Unidos, mas disse acreditar que o bloco prevê mecanismos que permitam esse tipo de objetivo sem precisar de uma cisão. Em entrevista à Bloomberg, às margens do Fórum Econômico Mundial de Davos, Milei foi questionado se estaria disposto a retirar o país do tratado sul-americano para fortalecer as negociações com os norte-americanos.

"Se a condição extrema for essa, sim", respondeu, após uma pausa, mas ponderou: "há mecanismos que podem ser usados mesmo dentro do Mercosul".