Governo confirma Clayton Luiz Montes no comando da Secretaria de Orçamento Federal

O governo confirmou nesta quarta-feira, 22, o nome de Clayton Luiz Montes para comandar a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento e Orçamento. O despacho com a nomeação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Montes, que é servidor de carreira do Ministério da Fazenda, já exercia o cargo de secretário substituto na SOF desde a saída de Paulo Bijos, no fim de junho do ano passado.