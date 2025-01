Emissões externas sobem 30% e somam US$ 20 bi em 2024, revela Anbima

"O mercado externo ficou alguns anos parado, por questões macro brasileiras e internacionais", disse o presidente do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais da Anbima, Guilherme Maranhão, em coletiva a imprensa. "Acredito em um 2025 forte, tem em operações em preparação", comentou, ressaltando que as condições para captação tiveram melhora este ano.

As empresas captaram US$ 20 bilhões no mercado externo em 2024, crescimento de 30% em relação a 2023, mas ainda não suficiente para voltar aos níveis recordes de anos como 2021, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Para 2025, a perspectiva é ano com igual volume de 2024 ou com chance de ser maior.

A maior parte do volume de renda fixa captado no exterior em 2024 teve prazos de 6 a 10 anos, segundo a Anbima. O cupom médio (juro nominal) foi de 7,67%, melhor que o de 2023, que ficou em 8,14%.

Em 2024, instituições financeiras captaram US$ 1,8 bilhão, as empresas levantaram US$ 11,9 bilhões e o governo levantou US$ 6,5 bilhões. Foram 23 emissões.

Este ano, até agora, teve duas emissões brasileiras, com Bradesco, com US$ 750 milhões, e a JBS, com US$ 1,750 bilhão, por meio da JBS USA.