Em Davos, premiê diz que Espanha quer fortalecer o multilateralismo e o comércio

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que a Espanha quer fortalecer o multilateralismo e o comércio, em rodada de perguntas e respostas no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta quarta-feira, 22. Ele destacou, em especial, a relação com a América Latina, considerando a proximidade da região com Espanha e Portugal.

"O importante é mostrarmos que somos economias abertas e queremos ter boas relações com outras partes do mundo", disse Sánchez, ao também mencionar, de maneira geral, África, Ásia e China.