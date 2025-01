Em Davos, Guterres diz que crise climática e IA são ameaças que exigem mais atenção

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que atualmente a crise climática e a expansão descontrolada da inteligência artificial (IA) são as novas ameaças que exigem "muito mais atenção e ação globais", considerando a ameaça de "desestabilizar a vida". Em discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta quarta-feira, 22, ele nomeou as mudanças climáticas como "caos", destacou os impactos na economia e infraestrutura, e afirmou que a dependência por combustíveis fósseis é "um monstro que não poupa ninguém".

"Energia fornecida por renováveis é uma oportunidade econômica extraordinária e beneficiará pessoas em todos os países", defendeu Guterres.