Vivara anuncia Elias Leal Lima como novo CFO

O executivo responderá diretamente ao diretor-presidente da companhia, Icaro Borrello, que, de forma interina, acumulava as funções de diretor de relações com investidores e diretor financeiro.

No mercado, ele iniciou sua trajetória em gestoras de private equity, tendo atuado por três anos no Pátria Investimentos e por quatro anos no HIG Capital. De 2018 ao início de 2025, Lima atuou como diretor de M&A, CFO e diretor de relações com investidores da Kora Saúde.

A Vivara foi fundada em 1962 por David Kaufman. Inicialmente uma loja familiar no centro de São Paulo, ao longo dos anos a empresa evoluiu para se tornar a maior rede de joalherias da América Latina.

Quem criou o nome da empresa foi o filho de David, Nelson Kaufman. Originalmente chamada de Ipeuna, a loja depois foi rebatizada de Confecção de Joias Vivara, em referência a uma ilha italiana habitada somente por pássaros. Dez anos depois, o nome passou a ser apenas Vivara.