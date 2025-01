Trump pressiona por renegociação antecipada de acordo com México e Canadá

DO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está usando a ameaça de impor tarifas rígidas sobre produtos provenientes do Canadá e do México já na próxima semana para pressionar os dois países a começarem a renegociar um acordo comercial continental, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O acordo comercial EUA-México-Canadá (USMCA), que foi elaborado no primeiro mandato de Trump como substituto do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, está sujeito à revisão estatutária em 2026 - mas Trump espera renegociá-lo mais cedo, afirmaram as fontes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Trump está, particularmente, focado em utilizar a ameaça de tarifas para alterar as regras para automóveis no âmbito do pacto, forçando as fábricas de automóveis a se transferirem do Canadá e do México de volta para os EUA, de acordo com pessoas familiarizadas com a lógica de Trump. Isso fez com que as principais montadoras corressem para encontrar maneiras de satisfazer Trump sem "implodir a cadeia de fornecimento de automóveis norte-americana" presente nos três países, de acordo com um executivo da indústria automobilística.

De acordo com pessoas informadas sobre o assunto, Trump recorrerá a Howard Lutnick, o seu escolhido para secretário do Comércio, e a Jamieson Greer, o seu nomeado para representante Comercial dos EUA, para lidar com a renegociação do USMCA. A Casa Branca não respondeu a pedido de comentário. O USMCA governa cerca de US$ 2 bilhões em comércio entre os EUA e os seus vizinhos continentais. Foi aprovado pelo Congresso com o mais amplo apoio de qualquer acordo comercial na história dos EUA. Desde a sua assinatura, o México e o Canadá suplantaram a China como os principais parceiros comerciais dos EUA, de acordo com dados do Census Bureau.