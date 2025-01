Saudi Aramco vê 'boa demanda' de petróleo da China em 2025, diz CEO

O CEO da Saudi Aramco, Amin Nasser, afirmou que a empresa continua a observar uma "boa demanda" de petróleo da China e da Índia, com a maior parte do crescimento do mercado vindo da Ásia. A fala foi durante uma entrevista à Bloomberg na qual ele abordou as perspectivas para o mercado de petróleo em 2025, o impacto das sanções dos Estados Unidos sobre os petroleiros russos e o papel da Aramco em atender à demanda global.

"Estamos vendo ainda a maior parte do crescimento vindo da Ásia, particularmente da China e da Índia", afirmou Nasser. "No caso da China, há um crescimento expressivo mesmo com o avanço dos veículos elétricos. Isso se deve à necessidade de petróleo como matéria-prima para painéis solares, fibras de carbono e outros materiais essenciais para a transição energética."