Refrigerante de laranja será produzido por marca cearense; veja detalhes

A indústria cearense São Geraldo irá relançar seu refrigerante sabor laranja. A bebida começará a ser comercializada ainda nesta semana, por meio da equipe dos vendedores da empresa, e no dia 15 de fevereiro, pelos distribuidores regionais.

Com o relançamento, a formulação do refrigerante foi alterada e contará com uma redução de 33% no volume de açúcar. De acordo com o gerente de Marketing da marca, Tiago Caldas, o produto fará parte de uma nova linha de sabores.