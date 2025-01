Prejuízo da AgroGalaxy cresce 1.679% no 3º tri de 2024, para R$ 1,58 bilhão

A varejista de insumos agrícolas AgroGalaxy registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 1,58 bilhão no terceiro trimestre de 2024, aumento de 1.679% em relação ao prejuízo de R$ 88,7 milhões de igual período de 2023, informou a companhia na segunda-feira, 20. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou negativo em R$ 1,2 bilhão, ante resultado positivo de R$ 74,4 milhões um ano antes. A receita líquida caiu 48,6%, para R$ 1,2 bilhão. A empresa, que protocolou pedido de recuperação judicial em setembro com dívidas de R$ 4,6 bilhões, explicou que os números refletem uma série de ajustes contábeis não recorrentes.

"Com o advento da RJ, praticamente fizemos um fechamento de ano. O nível de exigências é elevado, fomos testados ao máximo nos nossos níveis de controle e contabilizações", disse o diretor financeiro Luiz Conrado Sundfeld.

Entre os principais impactos estão o reconhecimento de R$ 220 milhões em ajustes no custo das mercadorias vendidas (CMV), relacionados ao cancelamento de contratos de fornecimento e reavaliação de estoques. A companhia também registrou baixa de R$ 250 milhões em créditos tributários diferidos, valor que poderá ser revertido após a aprovação do plano de recuperação judicial. O CEO Eron Martins destacou que a retração dos resultados reflete um cenário mais amplo de dificuldades no setor. "Diferentemente de ciclos anteriores, a recuperação acontece de forma mais lenta, com toda a cadeia produtiva prejudicada pelo recuo no preço das commodities, alta dos juros e condições climáticas adversas", afirmou. A divulgação do balanço do terceiro trimestre foi adiada duas vezes. Inicialmente prevista para novembro, a publicação foi postergada após a empresa solicitar prazo adicional à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) devido às exigências do processo de recuperação judicial e à necessidade de revisão aprofundada das contas.

As condições climáticas entre 2023 e 2024 agravaram o cenário. "Praticamente não tivemos safrinha no Brasil porque o comportamento de chuva na janela de plantio foi muito escasso. Isso fez com que o produtor tirasse o pé ou investisse pouco dinheiro", explicou Martins, ressaltando que a combinação desses fatores aumentou os custos dos produtores e reduziu sua produtividade. A empresa também reconheceu despesas com fechamento de lojas e baixa de impostos relacionados a operações descontinuadas. No total, os ajustes na linha de despesas somaram cerca de R$ 770 milhões. O diretor financeiro ressaltou que muitos dos ajustes contábeis não têm efeito imediato no caixa da companhia. "São efeitos que serão diluídos ao longo do período de implementação do plano de recuperação", disse Sundfeld, acrescentando que a empresa vem otimizando seu mix de produtos, com foco em defensivos e sementes de especialidade.