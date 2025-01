Petróleo fecha em queda e Brent fica abaixo de US$ 80, com perspectivas para o efeito Trump

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, 21, com o Brent ficando abaixo dos US$ 80 pela primeira vez desde 10 de janeiro, em um cenário no qual investidores e analistas buscam entender qual deverá ser o impacto do mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o mercado. Apesar dos renovados sinais para um aumento da produção americana, as perspectivas de restrição de oferta de outras fontes criam um cenário mais imprevisível para as cotações.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março fechou em queda de 2,01% (US$ 1,56), a US$ 75,83 o barril, enquanto o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,17% (US$ 0,94), a US$ 79,29 o barril.