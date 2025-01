Curva adia para junho chance majoritária de corte de juros do Fed, mas maio segue dividido

A curva futura voltou a postergar para junho a chance majoritária de corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), embora o quadro siga dividido em maio, conforme indica a plataforma de monitoramento do CME Group.

Há pouco, a probabilidade de a taxa básica estar abaixo do nível atual (entre 4,25% e 4,50%) em maio era de 47,3%, comparado com 52,7% de risco de manutenção. Junho, por sua vez, tinha 67,9% de possibilidade de corte, contra 32,1% de estabilidade. Assim, junho se torna o primeiro mês em que a hipótese de relaxamento monetário aparece com mais força.