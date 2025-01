Bolsas da Ásia fecham sem direção, com início da gestão de Trump nos EUA

Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de 0,91%, a 20.106,55 pontos. Entre ações de destaque, a incorporadora Country Garden saltou 17,5%, em seu primeiro dia de retorno às negociações, após anunciar que está próxima de acordo com credores. Segundo a Pepperstone, ações de Hong Kong devem ter uma consolidação no curto prazo diante da cautela com os detalhes pendentes sobre as tarifas de Trump nos EUA e incerteza quanto a recuperação econômica da China.

O cientista político e CEO da Eurasia, Ian Bremmer, disse que vê o mundo caminhando para uma guerra comercial e maior desconexão entre economias com o retorno de Trump à Casa Branca, tendo em vista que, além da China, o republicano olha para diversos países na questão das tarifas - incluindo outros países da Ásia, como Índia e Vietnã.

Em Tóquio, investidores se posicionam ainda para a aguardada decisão do Banco do Japão (BoJ, em inglês). O índice Nikkei fechou em alta de 0,32%, a 39.027,98 pontos, à medida que o iene fraco melhora perspectivas para o aumento nos lucros corporativos japoneses. Vice-ministro das Finanças para Assuntos Internacionais do Japão e principal autoridade cambial do país, Atsushi Mimura reiterou promessa de monitorar o câmbio todos os dias e que a volatilidade do iene não é desejada.