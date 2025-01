Nubank começa a oferecer planos de celulares da NuCel no aplicativo a partir de hoje

O serviço de celular vai ser de forma 100% digital, sem fidelidade e com a chance de fazer a portabilidade de outra operadora. De forma gradual, segundo o banco, o NuCel vai começar a ser oferecido aos outros clientes que não fizeram o cadastro após o anúncio oficial. No Brasil, o Nubank já tem mais de 100 milhões de clientes.

O Nubank começa a oferecer a partir desta segunda-feira, 20, os planos para celulares em seu aplicativo, dentro da estratégia de atuar em telefonia. Anunciado em outubro do ano passado, o NuCel ficou um tempo disponível para cadastramento de interesse. Agora, vai aparecer em uma aba do App e os clientes vão receber uma notificação sobre a comercialização.

Nesta primeira etapa, o NuCel funcionará apenas em aparelhos com o chip digital, o eSIM, dos sistemas operacionais Android e IOs. "A manifestação de interesse por parte dos nossos clientes está sendo muito positiva. Estamos dando mais um passo em nossa proposta de transformar o setor de telefonia móvel", afirma Paulo Barbosa, diretor geral do NuCel, em nota à imprensa.

O Nubank terá três opções de planos de celulares - 15GB por R$ 45 ao mês; 20GB por R$ 55 ao mês e 35GB por R$ 75 ao mês. Um dos diferenciais do banco digital será permitir o acesso a uma "Caixinha" exclusiva, com rendimento de 120% do CDI dos valores depositados pelo cliente, com limite de até R$ 10 mil.

Além das finanças

A entrada do Nubank em telefonia vem sendo desenhada há vários meses e está dentro da estratégia do banco digital de expandir para produtos e serviços que vão além do mundo financeiro, para ficar menos dependente dos ciclos econômicos. "O Nubank trouxe mais competição para os bancos, já na telefonia, tem mais oportunidades de melhorar a experiência dos consumidores", afirmou o fundador e CEO do Nubank, David Vélez, em um evento em novembro ao falar dos planos do banco.