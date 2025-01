Na China, Country Garden espera alcançar acordo com credores até fevereiro e adia julgamento

A Country Garden conseguiu adiar o julgamento sobre liquidação da empresa em uma corte de Hong Kong para 26 de maio deste ano, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 20, pela empresa, alegando ter suporte dos seus credores. Em nota, a incorporadora chinesa também informou que as negociações das ações permanecerão suspensas por tempo indeterminado.

De acordo com a Reuters, um dos advogados da Country Garden afirmou que a empresa espera alcançar um acordo com os credores sobre a reestruturação da dívida offshore - avaliada em US$ 16,4 bilhões - até o fim de fevereiro e entregar os termos para aprovação do tribunal até abril.