Lula reclama de preços e diz que é tarefa do governo fazer alimento chegar à mesa do povo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a reclamar, nesta segunda-feira, 20, do preço dos alimentos. De acordo com ele, o governo tem que garantir que os alimentos cheguem à mesa da população em "condições compatíveis" aos salários dos trabalhadores.

E completou: "Os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue à mesa do povo trabalhador, da dona de casa, à mesa do povo brasileiro em condições compatíveis com o salário que ele ganha."