Comissão dos EUA aprova ordens de preocupações antitruste em negócios da Exxon Mobil e Chevron

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) aprovou na sexta-feira, 17, ordens de consentimento que resolvem, separadamente, preocupações de antitruste sobre duas negociações multibilionárias no setor de petróleo: a compra da Pioneer Natural Resources pela Exxon Mobil por US$ 60 bilhões e a aquisição da Hess pela Chevron por US$ 53 bilhões.

Para a Exxon, foi decidido que a empresa está proibida de nomear o ex-CEO da Pioneer, Scott Sheffield, para seu conselho de diretores e que ele também está impedido de atuar em qualquer função consultiva para o conselho ou equipe de gestão da companhia. No caso da Chevron, o CEO da Hess, John Hess, está proibido de atuar no conselho.