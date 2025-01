Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, com expectativas por medidas iniciais de Trump

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta segunda-feira, 20, em uma sessão focada na posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Nos Estados Unidos, os mercados não operaram, enquanto os investidores europeus tiveram grande expectativa pelas primeiras sinalizações das políticas da nova administração, especialmente sobre tarifas.

Ao longo da sessão, relatos de que as medidas iniciais do mandato deverão ser mais brandas no tema impulsionaram as ações, com destaque para as montadoras, em um setor que pode ser bastante penalizado pelas decisões de Trump. Com resultado, os principais índices de Frankfurt e Londres voltaram a renovar máximas históricas de fechamento.