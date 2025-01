Na China, PBoC mantém principais taxas de juros estáveis

A China manteve as principais taxas de juros de referência estáveis, informou o banco central do país (PBoC, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, 20, (pelo horário local, final da noite de domingo pelo horário de Brasília). A taxa de empréstimo primário (LPR) de um ano permaneceu em 3,1%, enquanto a taxa de cinco anos ficou em 3,6%.

O anúncio sobre as taxas de referência para a maioria dos empréstimos corporativos e domésticos vem em meio a promessas repetidas de intensificação do apoio monetário para a economia neste ano. A incerteza antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a volatilidade no yuan e nos títulos do governo chinês podem ter influenciado na decisão.