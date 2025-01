Brasil é solução e não problema para os EUA em termos comerciais, diz Alckmin a jornal

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, disse neste domingo, 19, em entrevista ao jornal Valor Econômico que o Brasil é "solução", e não "problema" para os Estados Unidos em termos comerciais. Ele avalia que existe uma "'avenida' para o fortalecimento do comércio entre as duas partes", mesmo com a volta de Donald Trump à Casa Branca. No mês passado, o republicano havia dito que o Brasil é um dos países que "cobram muito" dos Estados Unidos.

"O crescimento do fluxo de comércio entre as duas partes está batendo recorde. No ano passado, ela chegou a quase 80 bilhões de dólares, e é superavitária para os Estados Unidos. Nós compramos mais do que vendemos para os Estados Unidos. Somos solução para eles. Os Estados Unidos são o maior investidor do Brasil, é uma amizade que tem 200 anos. É um ganha-ganha", afirmou Alckmin.