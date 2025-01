Trump promete decisão sobre TikTok em breve, mas pede mais tempo para avaliar situação

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu tomar decisão sobre o futuro do TikTok "em um futuro não tão distante", após a Justiça manter validade de lei que deve proibir o aplicativo no país a partir do domingo, 19. O republicano, porém, pediu mais tempo para avaliar a situação.

"A decisão da Suprema Corte era esperada e todos devem respeitá-la", afirmou Trump, em publicação na rede social Truth Social.