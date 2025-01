Taxas de juros têm viés de baixa com dólar, Treasuries e após IGP-10 mais fraco

Os juros futuros têm viés de baixa na manhã desta sexta-feira, 17, em sintonia com o dólar e rendimentos dos Treasuries, após terem subido na quinta-feira, 16. Além disso, o IGP-10 subiu 0,53% em janeiro, após a alta de 1,14% em dezembro, abaixo da mediana de 0,67% das estimativas do Projeções Broadcast.

No radar nesta manhã estão as reuniões trimestrais dos diretores do Banco Central com economistas, em São Paulo, e indicadores dos Estados Unidos.