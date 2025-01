Mão de obra e Materiais aceleram inflação da construção no IGP-10 de janeiro, revela FGV

Os aumentos de preços no material de construção e na mão de obra aceleraram a inflação do setor dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de janeiro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) passou de uma elevação de 0,42% em dezembro para uma alta de 0,74% em janeiro.