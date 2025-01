Ibovespa sobe 0,92%, aos 122,3 mil pontos, e avança quase 3% na semana

O Ibovespa fechou a semana com ganho de 2,94% no intervalo, no que foi seu melhor desempenho desde as sessões entre 5 e 9 de agosto de 2024. Nesta sexta-feira, 17, o índice da B3 subiu 0,92%, aos 122.350,38 pontos, com giro a R$ 22,6 bilhões em dia de vencimento de opções sobre ações. No mês, acumula alta de 1,72%. Hoje, oscilou dos 121.074,14 aos 122.674,40 pontos, saindo de abertura aos 121.257,87 pontos.

Desde cedo, dados econômicos da China - como o PIB de 2024, em linha com o esperado, além de leituras sobre a produção industrial e as vendas do varejo no país, acima das expectativas para dezembro - davam sustentação ao Ibovespa, com destaque para ações do setor metálico. Assim, Vale (+3,46%, na máxima do dia no fechamento, a R$ 54,49) e CSN (+4,10%), entre outros papéis do segmento, compensaram o desempenho majoritariamente negativo dos grandes bancos, à exceção de Itaú (+0,72%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, CSN Mineração (+5,13%), IRB (+4,21%) e CSN. No lado oposto, Yduqs (-5,71%), Hapvida (-5,49%) e Cosan (-4,98%).