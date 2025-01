Fed/Hammack: inflação continua um problema; podemos ser pacientes ao considerar futuros cortes

A presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, afirmou nesta sexta-feira, 17, que a inflação continua um problema nos Estados Unidos, apesar do progresso realizado pelo BC americano até o momento. "Temos que terminar o trabalho", disse, em entrevista ao Wall Street Journal.

Para Hammack, os dirigentes podem ser "muito pacientes" ao considerar cortes de juros no futuro, tendo em vista que as taxas estão restritivas em nível moderado e que as potenciais tarifas do novo governo podem afetar os preços nos EUA. A dirigente comentou que o recente aperto em condições financeiras, com a escalada nos rendimentos dos Treasuries, ajuda a equilibrar a economia para terminar a luta do Fed contra a inflação.