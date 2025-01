Euro digital pode fortalecer autonomia e resiliência da Europa, afirma dirigente do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Piero Cipollone disse que o euro digital pode fortalecer a autonomia e resiliência da Europa, além de promover a competição e a inovação, em discurso preparado para a Conferência Crypto Asset Lab 2025, organizada pela Universidade de Milão-Bicocca, nesta sexta-feira.

Segundo ele, a moeda digital da zona do euro pode superar a fragmentação, ao oferecer um dinheiro que pode ser usado para quaisquer transações digitais da união monetária. "Garantir que o dinheiro do banco central acompanhe a digitalização e as novas tecnologias salvaguardaria nossa soberania monetária", afirmou na ocasião.