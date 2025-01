Dólar recua com commodities e alívio em Treasuries por China

O dólar opera em queda no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 17, respondendo ao recuo dos rendimentos dos Treasuries, da divisa americana frente a moedas latino-americanas ligadas a commodities em meio à valorização do petróleo e do minério de ferro em Dalian, após dados de atividade da China acima das previsões (PIB, indústria, varejo e moradias).

O movimento também ocorre após o grupo Houthis, do Iêmen, anunciar que pausará ataques no Mar Vermelho, diante da confirmação do cessar-fogo na Faixa de Gaza, comunicada por Israel na noite desta quinta-feira.