Concurso da Embrapa encerra inscrições nesta sexta-feira, 17

Ao todo estão sendo ofertadas 1.027 vagas , além do cadastro reserva. A remuneração inicial pode chegar a R$ 12,8 mil.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) finaliza as 18h desta sexta-feira, 17, as inscrições para seu concurso público. O prazo já foi prorrogado duas vezes.

Para participar, o candidato deve se inscrever no site da banca organizadora , o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Dentre as vagas ofertadas, 719 são de ampla concorrência, 103 são para pessoas com deficiência e 205 para candidatos pretos ou pardos. No Ceará há vagas para Fortaleza e Sobral.

As oportunidades são para os cargos de pesquisador, analista, técnico e assistente, que requerem, respectivamente, superior completo com mestrado em áreas específicas, superior completo, nível médio ou técnico e fundamental incompleto.

Já o valor da taxa de inscrição, que deve ser pago até o dia 27 de janeiro, depende do cargo escolhido: