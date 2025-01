CLP: Veto presidencial que contraria plataformas de e-commerce garante equidade tributária

O Centro de Liderança Pública (CLP) fez uma avaliação positiva do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um dispositivo legal da reforma tributária que isentaria os marketplaces da responsabilidade de arcar com eventuais diferenças no recolhimento do IBS, o imposto sobre valor agregado que vai substituir tributos cobrados por Estados (ICMS) e municípios (ISS).

A leitura é de que o veto, apesar das objeções do comércio eletrônico, reforça o combate à sonegação e preserva a neutralidade concorrencial entre os diversos canais de venda ao exigir que as plataformas arquem com a diferença de imposto não recolhido. O CLP tem entre suas missões o desenvolvimento de líderes públicos.