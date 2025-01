Terminal que dobrará capacidade de Santos será leiloado até novembro, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o leilão do STS10, novo terminal de contêineres do Porto de Santos (SP), será realizado entre outubro e novembro deste ano. Em entrevista a jornalistas na manhã desta quinta-feira, 16, o ministro afirmou que o projeto deve ser encaminhado para avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU) nos próximos meses.

Em 2024, a Secretaria Nacional de Portos realizou oito leilões, atraindo investimentos na ordem de R$ 3,74 bilhões. Entre as áreas, o MAC16, no Porto de Maceió (AL), MCP03, no Porto de Santana (AP), ITG02, em Itaguaí (RJ), REC 08, 09 e 10, no Recife (PE), RDJ 06, no Rio de Janeiro (RJ) e RIG 10, no Porto do Rio Grande (RS).

Para os últimos dois anos do atual mandato do governo, o MPor prevê mais 37 leilões de áreas portuárias. Os investimentos privados previstos para o setor neste ano totalizam R$ 18 bilhões, contra R$ 10,6 bilhões durante o ano passado.