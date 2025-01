Porto de Santos registra recorde histórico de movimentação de cargas em 2024

O Porto de Santos encerrou o ano de 2024 com recorde na movimentação de cargas, atingindo 179,8 milhões de toneladas. O volume representa um aumento de 3,8% em comparação com 2023 e consolida o maior resultado anual da história do complexo portuário, segundo informações da Autoridade Portuária de Santos (APS), empresa pública vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos.

Os embarques totalizaram 131,3 milhões de toneladas no ano passado, 1,0% acima do registrado no ano anterior, enquanto as descargas alcançaram 48,5 milhões de toneladas, um salto expressivo de 12,1%.