'Milagre aconteceu' no Congresso para viabilizar aprovação da tributária, diz Lula

O presidente se referiu ao fato de que, quando assumiu para seu terceiro mandato, ouvia que ele teria dificuldades para governar, diante do fato de que não teria uma maioria no Congresso e que o Legislativo tinha conseguido um controle maior sobre o Orçamento da União.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Um milagre aconteceu no comportamento da Câmara e do Senado. Quando fui eleito em 2002, o que mais se falava era que eu não conseguiria governar o País e que não duraria um mandato sequer, porque seríamos um fracasso", contou o presidente, relembrando de quando foi eleito pela primeira vez, em 2002. "O dado concreto é que as coisas deram certo e fui reeleito. Fui eleito por uma governança muito exitosa, por causa da equipe que tinha e do comportamento do Congresso", completou.