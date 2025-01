Lula diz que governadores que criticaram programa de dívidas dos Estados 'são ingratos'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de ingratos os governadores que criticaram o programa de regularização das dívidas dos Estados, sancionado nesta semana pelo governo federal. O petista falou sobre o tema nesta quinta-feira, 16, na cerimônia de sanção do projeto que regulamenta a reforma tributária no Palácio do Planalto. "Nessa semana nós já aprovamos a lei da dívida dos governadores, que é uma coisa que a gente deve, outra vez, ao Pacheco Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e ao Ministério da Fazenda, que foi uma coisa extraordinária. Os governadores, que são os cinco maiores, que devem mais, que são ingratos porque deveriam estar agradecendo ao governo federal e ao Congresso Nacional, alguns fizeram críticas, porque alguns não querem pagar. E a partir de agora, vão pagar", disse o presidente da República.

Alguns dos Estados mais endividados do Brasil, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, são governados por políticos de oposição a Lula. Romeu Zema (Novo-MG), Cláudio Castro (PL-RJ) e Eduardo Leite (PSDB-RS) criticaram o texto sancionado. O movimento motivou uma resposta pública do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a Zema.