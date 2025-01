CCR inicia eletrificação de sua frota operacional em rodovias com 15 veículos em 2025

O Grupo CCR, gigante do setor de infraestrutura de mobilidade, inicia neste mês o projeto de eletrificação de veículos que compõem a frota operacional em circulação em seus 3,6 mil km de rodovias. As substituições incluem, desde a primeira etapa, diferentes tipos de veículos. A meta é de 15 até o fim deste ano.

Cálculos da Companhia indicam que a incorporação dos cinco veículos, substituindo modelos antigos movidos a combustão fóssil, reduzirá as emissões de gases de efeito estufa da frota operacional da plataforma em cerca de 70 toneladas de gás carbônico (CO2) por ano.

Outros dois automóveis híbridos, modelo Ford Maverick, também serão incorporados à frota da CCR Rodovias e irão circular pela BR-163/MS, administrada pela CCR MSVia, e pela Via Dutra (BR-116), operada pela CCR RioSP, para realizar o serviço de inspeção de tráfego.

A partir das próximas semanas, três veículos 100% elétricos serão incluídos na frota da CCR AutoBAn, que administra a Rodovia Bandeirantes-Anhanguera, em São Paulo. O suporte operacional contará com versões elétricas de um guincho leve, um veículo de inspeção de tráfego e uma viatura de resgate.

A estratégia da CCR Rodovia prevê a substituição gradual dos veículos movidos à gasolina e diesel por modelos eletrificados até 2033, à medida que a frota for sendo renovada. Nesta data, a previsão é de que 82% dos guinchos leves em circulação em suas rodovias sejam elétricos.

O gerente executivo de operações da CCR Rodovias, Keller Rodrigues, diz que a eletrificação da frota é mais que uma medida ambiental para a empresa. "A eletrificação não apenas reduz emissões, mas também eleva nossos padrões de eficiência e fomenta o desenvolvimento da mobilidade elétrica no Brasil", afirma Rodrigues.

Atualmente, a frota operacional, considerando viaturas de inspeção de tráfego, guinchos leves e ambulâncias, totaliza 349 veículos.

Ainda este ano, a CCR Rodovias irá incorporar mais dez guinchos leves à operação. Estimativa da plataforma é que cada veículo gere uma redução nas emissões de CO2 da ordem de 3,6 toneladas ao longo do ciclo de vida útil do equipamento (quatro anos). Destes dez novos veículos, três serão alocados na CCR AutoBAn, quatro na CCR RodoAnel (SP), um na CCR ViaCosteira (SC) e um na CCR ViaSul (RS).

No médio e longo prazo, a CCR Rodovias também tem planos de eletrificar os guinchos pesados, que somam, atualmente, 44 caminhões. Conforme a empresa, esses equipamentos não entraram no projeto neste momento em razão da ausência de modelos elétricos deste porte no mercado.