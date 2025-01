Bolsas da Europa fecham em alta, com perspectivas de relaxamento monetário e balanços

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 16, em mais uma sessão com maiores perspectivas de relaxamento monetário pelos principais bancos centrais. O dia contou com a divulgação da ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE), além da divulgação de resultados de uma série de empresas, que acabaram impulsionando uma série de papéis. Como resultado, o DAX renovou sua máxima histórica em Frankfurt. Em Paris, o CAC40 subiu mais de 2% observando ainda a crise política na França, que hoje apontou para manutenção do governo do primeiro-ministro François Bayrou.

As leituras benignas da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) dos EUA e do Reino Unido ontem proporcionaram um alívio ao sentimento de risco em escala global, que ainda se reflete nas negociações desta quinta-feira, avalia o Deutsche Bank. Segundo a ata do BCE, alguns dirigentes viram argumentos e preferiam corte de 50 pontos-base (pb) nos juros em dezembro, por temores de que a deterioração econômica na zona do euro possa afetar negativamente a inflação. Contudo, o consenso final considerou que um ritmo gradual de relaxamento monetário - de 25 pb - era mais apropriado. Para o ING, a ata torna um corte de 25 pb nos juros na reunião de janeiro provável.

Nesta quinta, no entanto, a Alemanha confirmou aceleração do CPI à taxa anual de 2,6% em dezembro, como previsto, e a Pantheon alerta que há riscos de aumento maior no início de 2025. Entre outros indicadores, a balança comercial da zona do euro teve alta do superávit a 12,9 bilhões de euros em novembro, em termos ajustados.

As ações do grupo Richemont, controladora da Cartier, saltaram 16,36% em Zurique, após a empresa de luxo suíça reportar receita melhor que a esperada em todas as regiões, canais e divisões de vendas no quarto trimestre de 2024. O desempenho impulsionou pares do setor de luxo em Paris - com destaque para o grupo LVMH (+9,01%), Kering (+5,73%) e Hermes (+4,78%), onde o CAC 40 subiu 2,14%, a 7.634,74 pontos. Já a empresa alemã de comércio eletrônico têxtil Zalando disparou 7,54%%, após a empresa apresentar lucrar 510 milhões de euros quando o mercado esperava apenas cerca de 440 milhões. Em Frankfurt, o DAX avançou, 0,29%, a 20.633,64 pontos.

Enquanto isso, o Partido Socialista (PS) da França, representado por seus 66 deputados, decidiu não apoiar a moção de censura contra o primeiro-ministro François Bayrou, após uma reunião interna na Assembleia Nacional.