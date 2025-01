Banco Central publica vídeo com memes e música 'Descer pra BC' para desmentir fake news do Pix

O Banco Central (BC) publicou um vídeo em suas redes sociais no qual usa a música hit Descer para BC para desmentir as fake news sobre taxação do Pix. A tributação do meio de pagamento foi aventada em notícias falsas acerca de uma normativa da Receita Federal que ampliava o monitoramento de transações financeiras.

No vídeo bem-humorado e cheio de memes, a autarquia explica que não haverá cobrança sobre o Pix, que o sigilo bancário será mantido e não será possível saber para quem as transferências são feitas.

O BC avisa, ainda, que boletos de cobrança de Pix são golpes.

Além da música que foi hit no final do ano, na qual a sigla para Balneário Camboriú foi confundida com as iniciais do Banco Central - o vídeo ainda faz referência à novela Mulheres de Areia, da Rede Globo, à série The Office e a outros produtos e símbolos da cultura pop.

A medida da Receita tinha o objetivo de reforçar o monitoramento a transações financeiras para combater a sonegação de impostos, mas acabou sendo alvo de diversas fake news, sendo a principal delas a taxação do Pix.