Antofagasta amplia produção de cobre e ouro no 4º trimestre de 2024

A Antofagasta ampliou a produção de cobre e ouro no quarto trimestre de 2024, após os projetos Los Pelambres e Centinela continuarem avançando de acordo com seus respectivos programas, dentro do prazo e do orçamento. A mineradora com sede no Chile informou que a produção de cobre totalizou 200.300 toneladas nos últimos três meses de 2024, um aumento de 12% no comparativo com igual trimestre de 2023, impulsionado pelo aumento da produção em todas as operações, especialmente da Centinela. Em todo o ano de 2024, a produção do metal foi de 664.000 toneladas, o que representou aumento de 1% em base anual.

A produção de ouro no quarto trimestre foi de 68.200 onças, o que representou um aumento de 32% em base anual, ajudado por teores mais altos de ouro na Centinela Concentrates. No ano completo de 2024, a produção caiu 11% a 186.900 onças, refletindo teores mais baixos no Centinela Concentrates." A produção de molibdênio no quarto trimestre de 2024 foi de 2.800 toneladas, 4% superior à do terceiro trimestre de 2024. A produção de molibdênio no ano de 2024 foi de 10.700 toneladas, em linha com o ano anterior. A companhia manteve a projeção de produzir entre 660.000 e 700.000 toneladas em 2025. A produção esperada de ouro é de 210.000 a 230.000 onças.