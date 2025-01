AGU pede à Polícia Federal que investigue golpes e fake news sobre taxação do Pix

O documento tem como base uma nota técnica da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) - recém assumida pelo ministro Sidônio Palmeira.

A Secom apontou à AGU que golpistas estavam explorando o "nome e os símbolos da Receita Federal para enviar notificações falsas e espalhar desinformação nas redes sociais geram pânico, insegurança e levam a práticas como cobranças indevidas e recusa de pagamentos eletrônicos, minando a credibilidade das instituições públicas e a confiança no sistema financeiro e nos mecanismos oficiais de fiscalização".

Nesse contexto, o braço jurídico do governo frisou a necessidade de "proteção de todos os cidadãos, especialmente idosos, pessoas com baixa literacia digital e outros grupos que possam ser alvo de golpes e fraudes". Vinculou a disseminação de fake news à maior queda no número de transações via PIX desde a implantação do mecanismo de pagamento.