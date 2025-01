Tarifas de gás canalizado da Naturgy no RJ terão redução de 4% a partir de 1º de fevereiro

Segundo a Naturgy, a revisão negativa nas tarifas é decorrente da diminuição no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras.

As tarifas de gás natural da Naturgy, no Rio de Janeiro, terão uma redução média de 4% a partir de 1º de fevereiro. A medida beneficia aproximadamente 1 milhão de consumidores dos mercados residencial, comercial, industrial e de Gás Natural Veicular (GNV), informou a concessionária.

Deste modo, clientes localizados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro perceberão uma redução média de 1,78% para as residências, e de 1,85% para o segmento comercial. Postos de GNV terão diminuição de 3,97% e as indústrias de 3,76%.