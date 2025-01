Preços subiram modestamente, e contatos esperam que continuem subindo em 2025, diz Fed

Os preços aumentaram modestamente em geral nos Estados Unidos, com taxas de crescimento variando entre estáveis e moderadas, apontou nesta quarta-feira, 15, o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Divulgado nesta quinta, o documento apontou ainda que os contatos esperavam que os preços continuassem a subir em 2025, com alguns notando o potencial de tarifas mais elevadas contribuírem para aumentos de preços.

Os contatos na maioria dos distritos relataram aumentos modestos nos preços de venda, embora também tenham havido casos de preços estáveis ou decrescentes, particularmente nos setores varejista e industrial, de acordo com a publicação.