PIB da Alemanha cai 0,2% na taxa anual de 2024 e contrai pelo segundo ano consecutivo

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha caiu 0,2% em 2024, na comparação anual, marcando contração da maior economia da União Europeia (UE) pelo segundo ano consecutivo, conforme dados divulgados nesta quarta-feira, 15, pelo escritório de estatísticas do país, conhecido como Destatis. Em 2023, a economia alemã teve retração de 0,3% na taxa anual, conforme dados revisados.

O relatório também mostrou queda do PIB alemão de 0,1% no quarto trimestre ante o terceiro trimestre, em leitura preliminar e ajustada sazonalmente. O Destatis esclarece que esta leitura "tem uma base de dados menos completa como referência do que o cálculo regular", o que confere maior incerteza à estimativa preliminar do dado trimestral.