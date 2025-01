Opep mantém projeção para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2025

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve previsão para o aumento da oferta da commodity entre os países fora da Opep+ em 2025, em 1,11 milhão de bpd, segundo relatório mensal publicado nesta quarta-feira, 15. De acordo com o cartel, as maiores contribuições serão dos Estados Unidos, Brasil e Canadá.

Com isso, a organização espera que a produção fora da Opep+ some 54,28 milhões de bpd neste ano, antes de avançar mais 1,1 milhão de bpd no próximo, a 55,38 milhões de bpd em 2026.