Na China, PBoC injeta 959,5 bi de yuans no sistema bancário por alta demanda por dinheiro

O Banco do Povo da China (PBoC) injetou nesta quarta-feira 959,5 bilhões de yuans, cerca de US$ 130,9 bilhões, no sistema bancário por meio de acordos de recompra reversa de sete dias, visando atender à alta demanda por dinheiro antes do Ano Novo Lunar. A medida também busca compensar a expiração de empréstimos do mecanismo de facilidades de crédito de médio prazo (MLF) e os pagamentos de impostos devidos.

A demanda por liquidez tende a aumentar com o festival, e os economistas aguardam um possível corte nas reservas obrigatórias para reforçar ainda mais o sistema financeiro.